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Аэропорты Казани и Ижевска ввели временные ограничения

Воздушные гавани некоторое время не будут принимать и отправлять рейсы.
Ирина Егорова 2025-01-26 06:20:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Временные ограничения введены с 06.20 по московскому времени введены в аэропортах Ижевска и Казани, сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Уточняется, что меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Точная причина принятых на время ограничений не называется.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», - говорится в сообщении Росавиации.

На этой неделе аэропорт в Казани приостанавливал свою работу трижды. Также пауза в графике отправлений и прилетов установилась в аэропортах Пензы, Ульяновска, Нижнекамска, Саратова, Самары.

#Самолет #Аэропорт #безопасность #расписание #росавиация #прилет #вылет
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