Аэропорты Казани и Ижевска ввели временные ограничения

Временные ограничения введены с 06.20 по московскому времени введены в аэропортах Ижевска и Казани, сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Уточняется, что меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Точная причина принятых на время ограничений не называется.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», - говорится в сообщении Росавиации.

На этой неделе аэропорт в Казани приостанавливал свою работу трижды. Также пауза в графике отправлений и прилетов установилась в аэропортах Пензы, Ульяновска, Нижнекамска, Саратова, Самары.