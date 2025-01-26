Немецкий инженер прожил 120 дней под водой и установил рекорд

Немецкий авиационно-космический инженер Рюдигер Кох установил мировой рекорд по самому длительному пребыванию под водой, прожив 120 дней в подводном доме у берегов Панамы, сообщает France Press.

Он вышел из своего дома в пятницу, 24 января, на поверхности его ждала судья Книги рекордов Гиннесса, которая подтвердила достижение.

«Это было великое приключение, и теперь, когда оно закончилось, на самом деле есть даже чувство сожаления. Мне очень понравилось проведенное здесь время», - прокомментировал Кох свой эксперимент.

Капсула площадью 30 квадратных метров находилась под водой на глубине 11 метров и в 15 минутах от суши, уточняет телеканал. В доме были все удобства - кровать, туалет, телевизор, компьютер и интернет, велотренажер. Капсула была связана с надводным сооружением, с помощью которого немцу доставляли еду. Солнечные панели, установленные на поверхности, обеспечивали дом электричеством.

По словам Коха, тем самым он хотел показать, что в воде также можно жить, и море «пригодно для экспансии человека».