МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Немецкий инженер прожил 120 дней под водой и установил рекорд

По словам Коха, тем самым он хотел показать, что в воде также можно жить, и море «пригодно для экспансии человеком».
Елизавета Кондрикова 2025-01-26 04:50:07
© Фото: Silas Stein, dpa Globallookpress

Немецкий авиационно-космический инженер Рюдигер Кох установил мировой рекорд по самому длительному пребыванию под водой, прожив 120 дней в подводном доме у берегов Панамы, сообщает France Press.

Он вышел из своего дома в пятницу, 24 января, на поверхности его ждала судья Книги рекордов Гиннесса, которая подтвердила достижение.

 «Это было великое приключение, и теперь, когда оно закончилось, на самом деле есть даже чувство сожаления. Мне очень понравилось проведенное здесь время», - прокомментировал Кох свой эксперимент.

Капсула площадью 30 квадратных метров находилась под водой на глубине 11 метров и в 15 минутах от суши, уточняет телеканал. В доме были все удобства - кровать, туалет, телевизор, компьютер и интернет, велотренажер. Капсула была связана с надводным сооружением, с помощью которого немцу доставляли еду. Солнечные панели, установленные на поверхности, обеспечивали дом электричеством.

По словам Коха, тем самым он хотел показать, что в воде также можно жить, и море «пригодно для экспансии человека».

#Панама #мировой рекорд #немец #жизнь под водой #рюдигер кох
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 