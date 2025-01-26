Расширяющаяся вселенная: как МГУ встретил 270-летие

Качественное образование всегда было и будет краеугольным камнем существования любого суверенного государства. Хорошо известна фраза: «хочешь победить врага - воспитай его детей». И не надо никакого оружия, достаточно просто поменять учебники, изменить язык, вложить в неокрепшие мозги новую идеологию. И все, через несколько десятилетий, после смены поколений, это будет совсем другая страна.

И потому сейчас, в нынешних непростых условиях, крайне важно сохранить наработки отечественного образования и идти дальше для обеспечения одной из ключевых задач - достижения технологического лидерства. Важные задачи и у гуманитариев - беречь историческую правду и национальную идентичность.

Сердце отечественного образования и науки, Московский университет, на неделе отметил юбилей - 270 лет. В преддверии Дня российского студенчества МГУ посетил Владимир Путин и вручил коллективу орден «За доблестный труд».

Московский государственный университет сегодня - это 43 факультета, 15 научно-исследовательских институтов, 11 проектных институтов перспективных исследований, 300 кафедр. Это фундаментальное образование, ценность которого непреходяща.

История вуза началась на месте Исторического музея. Там была главная аптека, в которой и располагался Императорский московский университет - так тогда назывался МГУ.

К юбилею здесь особая выставка. Три зала - почти три века - с основания до дня сегодняшнего. На гостей с порога смотрят основатели МГУ. Проект вуза разработал Михаил Ломоносов, который настоял, чтобы учеба шла не только на общепринятой латыни, но и на русском языке. Идею поддержал меценат Иван Шувалов и представил императрице Елизавете Петровне проект университета.

«Наверное, самый ранний документ, который здесь присутствует, это указ Елизаветы Петровны об учреждении университета. Ее портрет, который, кстати, очень оригинально выполнен. Предполагается, что это работа знаменитого Растрелли», - говорит директор музея, выпускник исторического факультета МГУ Алексей Левыкин.

Указ Елизаветы Петровны вышел в Татьянин день - 25 января 1755 года. Главное правило гласило: среди студентов должны быть представители всех сословий.

«Это был очень большой прорыв, потому что до образования Московского государственного университета такой подготовки собственных научных кадров в России не было. И все специалисты, ведущие, в том числе и научные кадры, которые работали в Академии наук, которые работали в медицине, - они, как правило, приглашались. Они приглашались из-за рубежа. Ну, например, Михаил Васильевич Ломоносов сам получал образование высшее в Германии. Он учился там», - рассказывает Алексей Левыкин.

МГУ, как завещала Елизавета Петровна, стал центром изобретений и фундаментальной науки. Русская земля начала рождать «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов». Хотя изначально учили всего трем специальностям.

«Три факультета - юридический, философский, медицинский. Даже представлены документы со списками. 40-е годы XIX века, первое отделение философского факультета - всего 12 человек», - продолжает директор Государственного исторического музея.

Со временем в здании на Красной площади все желающие учиться не вмещались. Николай I выкупил усадьбу Пашковых. Первое столетие сразу стало расцветом для МГУ. По этим ступенькам бегали известные ученые и писатели - всех и не перечислишь.

«Это и Грибоедов, Герцен, Огарев, Тургенев, и Фет, позже Чехов, и Пастернак. Университет был буквально одним из эпицентров интеллектуальной, культурной жизни. Возьмем академические традиции, традиции лекционной культуры, семинарской культуры. Собственно, московский университет был тем центром, который эти традиции закладывал: как преподавать, на что обращать внимание, как давать задания, как спрашивать студента», - перечисляет замдекана по научной работе истфака МГУ Дмитрий Андреев.

О том, насколько требовательными были преподаватели во все времена можно судить по оценкам студента Ивана Тургенева. Даже у него была тройка по словесности. Второе столетие. Изобретения ученых спасали жизни - в годы Первой мировой войны профессор химфака МГУ Зелинский создал противогаз. Великая Отечественная война. Учеба не прекращалась, хотя многие преподаватели и студенты ушли на фронт. А после победы пришлось открывать новый фронт - информационный. Так здание МГУ на Моховой с 1952 года по указу Сталина стало факультетом журналистики.

«После окончания Великой Отечественной войны практически сразу началась другая война - холодная, необъявленная. Необходимо было открыть отдельное учебное заведение. Негласный, но сложившийся этический кодекс журналиста, патриота, корреспондента, который, не жалея себя, бросается на поиск информации - он, конечно, сохраняется», - говорит доцент кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики Игорь Говряков.

После войны Советский Союз решил доказать всему миру: мы умеем не только воевать, но и строить. Появился проект о возведении восьми высоток. Построили в итоге семь. Они должны были дать фору западным небоскребам. Одна из них стала главным зданием МГУ.

Высотка на Воробьевых горах стала символом высшего образования СССР. Строительство курировал лично Сталин. Высотка полностью отражает амбициозные планы советского государства. Все 33 этажа до сих пор окутаны множеством тайн.

«Мы с вами сейчас идем, а прямо под нами находится огромный фундамент этого здания, в котором также располагалось бомбоубежище. Оно было организовано очень красиво, аккуратно, двери запирались, закручивались большими ручками. Там были ковры и специальные санитарные комнаты. Это бомбоубежище было задумано на случай ядерной войны, наверное, прежде всего. Мы сейчас уже не настолько опасаемся этого, - рассказывает Научный сотрудник музея землеведения МГУ Екатерина Лаптева.

Это был масштабный проект. Поступив сюда, можно даже и не выходить из здания все пять лет. Общежитие, столовые, свой дворец культуры, аптеки, парикмахерская, бассейн. И 66 лифтов. Поднимаемся на 28 этаж, 130 метров над землей, - увидеть захватывающую панораму Москвы.

Здесь студенты стремятся к новым высотам в науке. Накануне празднования юбилея университета в МГУ на Воробьевых горах приехал Владимир Путин и вспомнил, с чего началась история вуза.

«На протяжении 270 лет своей истории Московский университет был сердцем отечественного образования и науки. Здесь набирали силу передовые идеи, совершались блестящие научные открытия. Скажу больше, он дал очень многое для развития всей высшей школы России. Профессорский корпус университетов Казани, Харькова, Киева, других городов Российской империи формировался в значительной мере из выпускников Московского университета. А уже в советский период от МГУ взяли свое начало около 60 вузов, в том числе Сеченовский университет, МГИМО, МФТИ», - сказал глава государства.

На заседании попечительского совета МГУ Путин поставил задачу: МГУ должен участвовать в достижении национальных целей развития. Ведь здесь закладывается научно-технологический суверенитет страны.

МГУ - целая вселенная. Как любая вселенная, он расширяется. За последние десятилетия вдвое увеличилось количество факультетов, появилось отделение космических исследований. Неслучайно поздравления с юбилеем звучат с МКС.

Университет дотянулся до звезд. Вот уже 20 лет университет запускает свои собственные спутники в космос. В музее МГУ макеты аппаратов, которые уже выполнили научную миссию. Есть даже свои так называемые Starlink. Спутники Илона Маска выглядят точно так же, только задачи у нас разные. В МГУ есть даже свой центр управления полетами малыми космическими аппаратами.

«Такой современный вариант спутника - можно сказать, наш ответ Илону Маску. Такие наноспутники, или, как их еще называют, курсанты - они сейчас очень популярны для запуска из-за их небольших габаритов. Это реальный размер. И они будут с полезной нагрузкой, с приборами весить не больше 3-4 килограммов. Соответственно, для них не нужна отдельная ракета. Это быстро и недорого запустить», - показывает младший научный сотрудник отдела космических наук НИИ ЯФ МГУ Ксения Капорцева.

Большинство открытий в российской науке совершается в стенах МГУ. Биологи, врачи и фармацевты, которых готовит университет, вместе бьются над светлым генетическим будущим. С помощью наших клеток они изучают, как избежать ряда болезней - например, рака или сахарного диабета.

Как сегодня живет МГУ и с чем университет подошел к своему 270-летию - смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».