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Новые указы Белого дома: как Трамп решил переделать «под США» мир

Трамп настаивает на переговорах с Россией, а Европа в недоумении, что делать дальше.
Алексей Самолетов 2025-01-26 21:17:17
© Фото: SAUL LOEB, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Последние три года Вашингтон делал вид, что не слышит того, о чем говорит Москва. Однако в последнюю неделю появились надежды на диалог.

В понедельник во время проведения Совета Безопасности Президент России Владимир Путин поздравил Президента США Дональда Трампа со вступлением в должность.

Оценив мужество Дональда Трампа, пережившего во время предвыборной кампании два покушения, Владимир Путин отметил, что Москва ценит желание американского президента возобновить общение. В свою очередь Россия никогда не отказывалась от диалога.

Ответным словом Вашингтона фактически стала пресс-конференция в Белом Доме. Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным человеком и добавил, что если бы он, Трамп, был бы в кресле президента - конфликта на Украине не было бы.

Однако не обошлось и без «трамповского» популизма. Новый американский президент в соцсетях опубликовал так называемое «обращение к народу России». На самом деле это было типичное выступление на внутреннюю аудиторию США. Дональд Трамп в духе лозунга «Америка превыше всего» заявил, что делает России «некое одолжение», поскольку СССР помог Соединенным Штатам победить во Второй Мировой, но если Россия не согласится на «сделку» с США, то опять будут санкции. Иначе Трамп сказать и не мог, поскольку всем послевоенным американским поколениям десятилетиями вдалбливали в головы, что именно США спасли мир.

О том, что диктует Америка миру и почему Европа «замерла» после слов Трампа, смотрите в сюжете Алексея Самолета для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #сша #Дональд Трамп #Белый дом #переговоры
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