Прибалтийские тигры и прочие: кто пытается «шатать» Белоруссию

Белоруссия сегодня хоть напрямую и не участвует в специальной военной операции, но является важнейшим для Москвы союзником. Особенно в условиях провокаций со стороны Прибалтики и Польши и участившихся разговоров о том, что после окончания украинского конфликта Европа начнет готовиться к новой войне с Россией.

Белоруссия сегодня - это западные рубежи Союзного государства. Это наш форпост на границе с недружественными странами. В случае угрозы с Запада Минск в любой момент готов отразить атаку. Для этого в Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие, ракетные комплексы «Искандер-М», и скоро там появится новейший гиперзвуковой «Орешник».

И потому выборы в Белоруссии сегодня в центре не только нашего внимания, но и Запада, для которого любое голосование - это шанс, когда можно попытаться раскачать обстановку. В Европарламенте заранее поспешили заявить, что белорусские выборы они не признают и введут новые санкции. Но тут ничего нового. Если в списках кандидатов нет их прямого, купленного ставленника, они заранее начинают кричать, что выборы незаконные и не демократичные. К этому мы привыкли.

Неприятно другое. Запад окончательно сорвался с катушек, и, не стесняясь, использует террористов, чтобы устраивать провокации. В преддверии выборов в Совете безопасности Белоруссии заявили, что в стране фиксируется повышенная активность иностранных наемников. Спецслужбы Литвы, Польши и Украины готовят подразделения боевиков для вооруженного захвата приграничных районов Белоруссии.

Чтобы сделать свой выбор, у избирателей была почти неделя. Досрочное голосование стартовало во вторник. Сегодня - основной день. По традиции в его первой половине голосует и глава государства - в компании пушистого наблюдателя.

ЦИК аккредитовал почти 500 международных наблюдателей более чем из 50 стран. В том числе и недружественных. Кшиштоф Толвинский приехал из Польши. Всю неделю он с пристрастием наблюдал за выборами. Теперь мечтает: вот бы и на его родине было так же.

«Главное отличие в избирательном процессе заключается в том, что в Белоруссии выбирают президента, есть много кандидатов и выбор за народом. В Польше и на территории Европейского союза выбор делают деньги и олигархи. Это главная разница. Главная патология западной системы - это ориентация на англосаксонские походы и так называемые демократические институты, которые дошли уже до критического значения. И ярчайшим примером этого является последние выборы в Румынии. Западным странам не понравился выбор румынского народа, и они сразу начали оказывать давление», - говорит он.

Еще на прошлой неделе теперь уже бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не признает выборы в Белоруссии и считает их неправильными. Правда, уже на этой неделе Госдеп удалил это сообщение.

Вашингтону вторит и Старый свет. В Европарламенте тоже заявили: выборы нелегитимны, результаты неочевидны, проверить их нельзя - государство же закрытое, а Лукашенко - диктатор. Ну нарратив такой, методичка. И об этом говорят страны, с которыми со стороны Белоруссии безвизовый режим - Литвы, Латвии, Польши, Германии, Эстонии, Италии, Франции, Великобритании. Ну то есть приезжай и смотри. Но для них «это совсем другое».

Кто и как пытается раскачивает ситуацию в стране и как этому противостоит Белоруссия - об этом в сюжете Михаила Плахотника для программы «Главное с Ольгой Беловой».