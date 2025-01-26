Войска «все включено»: как военные инженеры работают в зоне СВО

Российские войска на неделе освободили Нововасильевку, с боями продвигаясь к Красноармейску (он же Покровск). Идут бои в Дзержинске. Наносятся удары по селу Сергеевка на западе от Покровска, а оттуда до границы с Днепропетровской областью всего 3 километра.

И на этой неделе свой профессиональный праздник отметили военные инженеры. Без них на фронте как без рук. Их девиз так и звучит: «Без нас - никто!» Это инженерные войска прокладывают путь для всех остальных. Разгребают завалы, преодолевают преграды, наводят мосты, строят защитные сооружения и проводят разминирование.

Значимость инженерных войск трудно переоценить. И речь идет не только о боеспособности армии, но и об обеспечении мира и безопасности. За плечами российских военных инженеров десятки миссий по гуманитарному разминированию и тысячи людей, спасенных во время природных катаклизмов. Как любят шутить военнослужащие инженерных войск, это - войска «все включено»: от саперов до трубопроводчиков, от понтонщиков до дорожников.

В Суджанском районе Курской области вражеские дроны с воздуха сбрасывают порой до десятка противопехотных мин на площадь всего в пару квадратных метров. Казалось, нашей пехоте ни пройти, ни проехать. Но саперы инженерных войск подошли к решению проблемы творчески. Тоже с помощью дрона сбросили заряд на опасный участок и освободили дорогу.

Скорость и находчивость - одни из ключевых качеств военных инженеров. Это они разминировали Мариуполь, который нацисты превратили в пороховую бочку. Они перебрасывают танки через реки с помощью понтонных переправ. Это им покорился берег Сейма в Курской области, после чего штурмовики смогли выбить врага из Коренево. В Запорожье тоже инженеры под обстрелами расставляли бетонные «зубы дракона», чтобы блокировать контрнаступ ВСУ осенью 2023 года.

Многие из инженеров за время спецоперации стали универсальным солдатами. Сегодня кулибины инженерных войск модернизируют крылья так называемых «птичек».

Гениев инженерной мысли обучают в Подмосковье. Здесь прививают чутье на опасность не только саперам, но служебным собакам, которые ни разу не подвели бойцов в зоне СВО, а многим и сохранили жизни.

О том, как работают военные инженеры в зоне специальной военной операции - в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».