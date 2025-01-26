Скляр о песне «Сигма-бой»: от культуры РФ на Западе «закипает чайник»

Рок-музыкант Александр Ф. Скляр заявил «Звезде», что не слышал песню «Сигма-бой», но приветствует ее популярность на Западе.

«То, что они озабочены проникновением русской культуры пускай даже через такие треки, меня лично очень радует. Дай бог, чтобы таких проникновений было как можно больше на самых разных уровнях. И через музыку, и через театр, и через кино, и через книги. Через все средства массовой информации, которые могут транслировать культурные достижения России. Чем больше будет таких проникновений - тем больше у них будет закипать чайник и тем лучше будет, как мне кажется, для нас», - сказал певец.