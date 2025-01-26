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Скляр о песне «Сигма-бой»: от культуры РФ на Западе «закипает чайник»

Немецкий депутат Европарламента заявила, что песня пропагандирует «пророссийские взгляды и мировоззрения».
Владимир Рубанов 2025-01-26 19:21:42
© Фото: YouTube/Бэтси Girl © Видео: ТРК «Звезда»

Рок-музыкант Александр Ф. Скляр заявил «Звезде», что не слышал песню «Сигма-бой», но приветствует ее популярность на Западе.

«То, что они озабочены проникновением русской культуры пускай даже через такие треки, меня лично очень радует. Дай бог, чтобы таких проникновений было как можно больше на самых разных уровнях. И через музыку, и через театр, и через кино, и через книги. Через все средства массовой информации, которые могут транслировать культурные достижения России. Чем больше будет таких проникновений - тем больше у них будет закипать чайник и тем лучше будет, как мне кажется, для нас», - сказал певец.

Песня «Сигма-бой» российских школьниц Betsy и Марии Янковской вышла в октябре 2024 года и попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard.

Немецкий депутат Европарламента Нела Риль заявила, что песня пропагандирует «пророссийские взгляды и мировоззрения». Евродепутат назвала ее примером «российской инфильтрации в популярный дискурс через социальные медиа» и призвала запретить.

 

#музыка #Европарламент #культура #наш эксклюзив #Песня #Сигма-бой
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