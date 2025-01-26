Юрист объяснил, почему за продажу банковских карт может грозить уголовное дело

В большинстве случаев предложения по продаже банковских карт поступают от людей, которые хотят обналичить деньги, или же от мошенников, которые проворачивают схемы через покупки в интернет-магазинах, не подтверждая свою личность. Об этом «Звезде» рассказал юрист Юрий Капштык.

Любой банк верифицирует личность человека перед тем, как выдать карту, а если он потом передает ее, то за это, действительно, может грозить уголовное наказание.

«Если человек передает карту, которая относится к категории предмета, подтвержденного его личностью, то это уголовное наказание», - сказал собеседник телеканала.

Специалист предупредил, что такие действия могут рассматриваться в части того, когда на карту поступают деньги, а потом их переводят в другую страну на имя человека, который попадает под действия закона о финансировании терроризма.

Юрий Капштык посоветовал соблюдать законы и быть осторожными в своих поступках.

Ранее Роскачество предупредило россиян об уголовном преследовании за продажу банковских карт.