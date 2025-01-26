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Бойцы показали этапы дистанционного минирования дороги для техники ВСУ

Инженеры группы специального минирования объяснили принцип дистанционного минирования с помощью дрона.
Гоар Хачатурян 2025-01-26 15:09:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Операторы беспилотных летательных аппаратов в эфире программы «Военная приемка» рассказали о том, как им удается минировать дальние участки дорог.

Рота специального минирования получает задание заминировать участок дороги, на котором планируется продвижение вражеской техники. Так, бойцы выходят на стартовую позицию и начинают подготовку боеприпаса. В его основе – противотанковая мина ПТМ-3.

«ПТМ-3 мы укоротили, но свою убойную силу она нисколько не потеряла», - говорит сапер инженерно-саперного батальона с позывным «Ник».

Параллельно выставляется ретранслятор. Это нужно для того, чтобы усилить сигнал и не дать его перехватить. Для подстраховки инженеры закрывают скотчем объектив камеры, потому что в теории противник может подключиться к трансляции и начать следить за нашими саперами через их же камеру. Когда все готово, скотч можно снимать и начинать полет. Подойдя к перекрестку, инженеры сбрасывают мину. Последний штрих – БПЛА необходимо вернуть на базу.

#инженерные войска #программы #Военная приемка #дроны #наш эксклюзив #Дистанционное минирование
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