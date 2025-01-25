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В Москве обновили правила пользования метро

Новые правила направлены на повышение комфорта и безопасности пассажиров.
Виктория Бокий 2025-01-25 22:33:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве обновили правила пользования метрополитеном. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«Мы сделали ваши поездки еще безопаснее и комфортнее, обновив правила пользования метро», - говорится в сообщении ведомства.

По обновленным правилам, теперь перевозить велосипеды, самокаты и другие средства индивидуальной мобильности можно только в чехлах или упаковках.

Категорически запрещается передвигаться по станции и подземным переходам на велосипедах, мотоциклах, самокатах, мопедах, роликах, гироскутерах и других средствах передвижения. Такая мера была принята для безопасности и комфорта пассажиров.

Кроме того, слушать музыку или смотреть видео, находясь в метро, теперь можно только через наушники, чтобы не мешать другим людям.

Также новые правила затронули и перевозку животных. Теперь домашних питомцев можно перевозить только в переносках, контейнерах, клетках или специальных сумках. Исключение – собаки-поводыри.

Помимо этого, в обновленных правилах прописано, что запрещается курить сигареты и использовать электронные устройства и устройства нагревания табака, находясь в метро.

#Москва #метро #пассажиры #Московский метрополитен #дептранс Москвы
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