В Москве обновили правила пользования метро

В Москве обновили правила пользования метрополитеном. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«Мы сделали ваши поездки еще безопаснее и комфортнее, обновив правила пользования метро», - говорится в сообщении ведомства.

По обновленным правилам, теперь перевозить велосипеды, самокаты и другие средства индивидуальной мобильности можно только в чехлах или упаковках.

Категорически запрещается передвигаться по станции и подземным переходам на велосипедах, мотоциклах, самокатах, мопедах, роликах, гироскутерах и других средствах передвижения. Такая мера была принята для безопасности и комфорта пассажиров.

Кроме того, слушать музыку или смотреть видео, находясь в метро, теперь можно только через наушники, чтобы не мешать другим людям.

Также новые правила затронули и перевозку животных. Теперь домашних питомцев можно перевозить только в переносках, контейнерах, клетках или специальных сумках. Исключение – собаки-поводыри.

Помимо этого, в обновленных правилах прописано, что запрещается курить сигареты и использовать электронные устройства и устройства нагревания табака, находясь в метро.