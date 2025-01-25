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Дым, пыль, «Град»: как РСЗО помогают продвижению под Дзержинском

Расчеты «Градов» накрывают ВСУ в районе Дзержинска, который на Украине называют Торецком. Город играет важную роль связующего элемента между двумя узлами обороны ВСУ - Покровской и Славянско-Краматорской агломерациями.
Варвара Шрадер 2025-01-25 20:13:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Чтобы наша пехота еще увереннее продвигалась вперед на подступах к Дзержинску, огневую поддержку штурмовым подразделениям оказывают расчеты «Градов». Бойцы группировки войск «Центр» срывают ротацию противника, разбирают опорники и укрепления украинской армии.

«Машина всегда находится в боевой готовности. Поступает задача - сразу же едем на позицию. Наводимся в течение двух минут. Отработали - и быстренько свернули пакет и уехали», - говорит командир боевой машины Артем Мехряков.

Расчету РСЗО 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии часто приходится отбивать атаки вражеских дронов. Чтобы уберечь от ударов БПЛА саму машину, бойцы тщательно маскируют орудие и стараются как можно быстрее и чаще менять огневые позиции.

«Были мы в укрытии уже, и начал работать по нам Vampire. Осколки над головами летели. Сообщили командиру. Командир сказал - покидаем укрытие, и на безопасное расстояние», - рассказал Артем.

На боевом пути расчета была ситуация, когда бойцы чуть не потеряли свою машину. В тот раз противник в контрбатарейной борьбе пытался достать до нашего «Града».

«Выехали работать, замаскировались. Отошли от машины. И буквально минут через 5 после того как мы зашли в укрытие, - в 5 метрах от машины и от нас снаряд из "Града" упал. Машину посекло. Мы выскочили - дым, пыль, не понятно ничего», - рассказал старший водитель - заряжающий боевой машины Андрей Колягин.

Несмотря на попадание вражеского снаряда, машину удалось эвакуировать и полностью восстановить. РСЗО уже через несколько дней снова вернулась в строй.

Только что расчет РСЗО «Град» нанес удар по месту скопления живой силы противника в районе Дзержинска. После первого залпа вычислитель произвел корректировку и передал расчету еще более точные координаты для гарантированного уничтожения цели.

«Приходит цель, я ее забиваю в программе, считаю. Затем мы выезжаем, ставим бусоль», - рассказывает вычислитель Максим Меньшиков.

На работу вычислителя ощутимо влияют погодные условия. Но и с ними Максим уже давно научился справляться.

«Если там ветер очень большой, то, соответственно, снаряды немножко может отклонять в какую-то сторону, и корректура бывает очень большой. Но она все равно все исправляет, мы попадаем, куда нужно», - говорит он.

Огневые точки расчет «Града» сейчас меняет очень часто. Артиллеристы группировки войск «Центр» продвигаются вслед на нашими штурмовыми подразделениями, которые уже ведут бои в самом Дзержинске. Каждый боевой выезд «Града» приближает полное освобождение города российской армией.

#Дзержинск #Торецк #РСЗО БМ-21 «Град» #Реактивная артиллерия #группировка войск «Центр»
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