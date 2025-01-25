В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах

Завершилось досрочное голосование на президентских выборах в Белоруссии. Оно проводилось с 21 по 25 января включительно.

Возможность проголосовать в этот период была у тех избирателей, которые не могут проголосовать в основной день выборов - 26 января. По данным ЦИК, на сегодняшний день в досрочном голосовании приняли участие 35,99% от общего числа избирателей.

По словам корреспондента телеканала «Звезда», избирательная кампания в Белоруссии проходит спокойно, никаких нарушений со стороны наблюдателей нет. Также отмечается высокая явка избирателей в досрочный период.

Завтра, в основной день голосования, избирательные участки будут работать 12 часов - с 08:00 до 20:00.