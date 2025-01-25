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Главком ВМФ наградил лучших штурманов флота

Александр Моисеев отметил, что без штурманского дела не может быть и флота.
2025-01-25 19:22:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Петербурге главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев наградил победителей первого навигационного конкурса среди военно-морских учебных заведений. Его провели в преддверии Дня штурмана - одного из главных праздников на флоте, который отмечается сегодня.

За победу боролись нахимовцы, воспитанники Кроншдатского кадетского корпуса, курсанты Тихоокеанского и Черноморского высших военно-морских училищ. Все участники показали очень высокий уровень подготовки.

Главнокомандующий отметил, что без штурманского дела не может быть и флота.

«Профессия штурмана, судоводителя родилась с рождением флота. Немыслимо плавание, применение первых кораблей и тем более современнейших кораблей Военно-морского флота как надводных сил, так и подводных, без вашей профессии. Она всегда была основополагающей, важной, принципиальной», - сказал Александр Моисеев.

В Адмиралтействе чествовали не только победителей навигационного конкурса. Александр Моисеев лично вручил награды и лучшим штурманам ВМФ. Главком поздравил их с профессиональным праздником, пожелал морякам и дальше расти в своей профессии и гордиться ей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВМФ России #награждение #Александр Моисеев #День штурмана #главнокомандующий #навигационный конкурс
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