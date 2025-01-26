МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герой РФ рассказал, как удержал переправу с ранением обеих ног от артснаряда

Несмотря на страшное ранение, он продолжал командовать до тех пор, пока не потерял сознание.
Гоар Хачатурян 2025-01-26 10:12:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Герой России и заместитель начальника Тюменского ВВИКУ Рустам Сайфуллин рассказал о своем опыте работы в инженерных войсках в выпуске «Военной приемки».

В мае 2022 года в районе Белогоровке на реке Северский Донец командир инженерно-саперного полка Рустам Сайфуллин под огнем противника удержал переправу, за что впоследствии получил звезду Героя. Однако это стоило ему немалых потерь – в него попал артиллерийский снаряд.

«Под мою правую ногу упал артиллерийский снаряд – мина 120 калибра, в которой почти 4 килограмма тротила», - рассказывает полковник.  

Подвиг Сайфуллина в том, что сначала он навел переправу, потом, став ее комендантом, организовал движение. И, главное, получив страшный удар по ногам, он продолжал командовать, пока не потерял сознание.

«Я всегда говорю, да и ребята подтвердят, что неверующих на фронте нет. Бог уберег – весь удар мне пришелся на ноги. У меня из двух ног фонтаном лилась кровь, а бой же нельзя по щелчку выключить. Работает артиллерия, и танки прямой наводкой выходили на нас. Правую ногу жгутом перетянул, левую – ремнем от автомата и продолжал дальше руководить действиями своего полка и тех подразделений, кто переправлялся», - говорит Сайфуллин.

Это было его второе ранение. Первое он получил в марте 2022 года, когда наводил переправу длиной 140 с лишним метров через реку Десну в Чернигове.

 «“Точка-У” прилетела, кассета сзади меня разорвалась. Я около месяца пробыл в госпитале, от отпуска отказался и прибыл сразу в полк. Затем уже группировка освобождала ЛНР, также мост был успешно наведен», - вспоминает Сайфуллин.

Рустам Сайфуллин окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище с золотой медалью, после чего пошел служить на Кавказе. В зоне СВО Рустам Сайфуллин с самого ее начала. Силами его подразделения было построено несколько переправ. После ранения в Белогоровке полковник пережил 14 операций. Сегодня он – заместитель начальника Тюменского ВВИКУ, где сам когда-то учился.

#программы #Военная приемка #наш эксклюзив #герой рф #Рустам Сайфуллин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 