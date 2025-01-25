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Путин назвал МГУ одним из символов России

25 января 2025 года Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова исполнилось 270 лет.
Виктория Бокий 2025-01-25 18:23:34
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей мероприятия, посвященного празднованию 270-летия МГУ им. М. В. Ломоносова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравлении российский лидер отметил, что Московский университет был, есть и остается «флагманом российской высшей школы», а также одним из символов нашей страны.

«МГУ был, есть и останется флагманом российской высшей школы, воплощая в себе ее лучшие традиции, постоянно совершенствуясь и достигая новых высот. Он стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире», - говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин подчеркнул особую гордость университета – его сильный профессорско-преподавательский состав. Их воспитанники - выдающиеся ученые, деятели культуры, политики, дипломаты, воины и труженики, которые внесли неоценимый вклад в укрепление и развитие Отчизны.

Президент уверен, что бережное отношение к богатейшему наследию предшественников, эффективное внедрение передовых учебных программ и научно-исследовательских подходов, реализация перспективных международных проектов позволит Московскому университету быть лидером, а его выпускникам – открывать новые горизонты, добиваться успехов и приносить пользу Отечеству.

В конце телеграммы Владимир Путин пожелал преподавателям, ученым и студентам Московского государственного университета идти только вперед.

#Кремль #Владимир Путин #МГУ #поздравление #День студента #московский университет
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