Путин назвал МГУ одним из символов России

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей мероприятия, посвященного празднованию 270-летия МГУ им. М. В. Ломоносова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравлении российский лидер отметил, что Московский университет был, есть и остается «флагманом российской высшей школы», а также одним из символов нашей страны.

«МГУ был, есть и останется флагманом российской высшей школы, воплощая в себе ее лучшие традиции, постоянно совершенствуясь и достигая новых высот. Он стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире», - говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин подчеркнул особую гордость университета – его сильный профессорско-преподавательский состав. Их воспитанники - выдающиеся ученые, деятели культуры, политики, дипломаты, воины и труженики, которые внесли неоценимый вклад в укрепление и развитие Отчизны.

Президент уверен, что бережное отношение к богатейшему наследию предшественников, эффективное внедрение передовых учебных программ и научно-исследовательских подходов, реализация перспективных международных проектов позволит Московскому университету быть лидером, а его выпускникам – открывать новые горизонты, добиваться успехов и приносить пользу Отечеству.

В конце телеграммы Владимир Путин пожелал преподавателям, ученым и студентам Московского государственного университета идти только вперед.