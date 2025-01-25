На Керченском мосту в сторону Крыма ввели сплошной контроль паспортов

Сплошной паспортный контроль ввели для въезжающих на территорию Крымского полуострова по Керченскому мосту, сообщил «Звезде» замминистра транспорта республики Александр Овдиенко.

Это связано с проведением специальными службами антитеррористических мероприятий, добавил он.

«Обычные мероприятия. Чтобы не было такого, что паспорт забыл или что-то еще. Чтобы люди были готовы, контролировали ситуацию, связанную с очередями и пересечением моста. Чтобы как можно меньше стояли толпы людей. Заблаговременная подготовка к таким мероприятиям нужна, чтобы не лазить по сумкам и карманам, не искать паспорта», - сказал «Звезде» Александр Овдиенко.

Чтобы пройти контроль, въезжающие должны иметь оригиналы документов. Можно показать паспорт через приложение «Госуслуги».

Сейчас движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Все машины проходят на мостовом переходе досмотр. Поток транспорта разделяют, направляя на инспекционно-досмотровый комплекс (аппаратный досмотр) и ручной досмотр.

На полуостров можно также проехать по сухопутному маршруту - через Таганрог и новые российские регионы.