Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Максима Рыженкова. Об этом сообщает белорусское информагентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Белоруссии.

По данным пресс-службы МИД Белоруссии, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Кроме того, Лавров и Рыженков в ходе беседы затронули актуальные темы международной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке.

В конце беседы главы двух ведомств договорились находиться в постоянном рабочем контакте по вопросам отношений России и Белоруссии.