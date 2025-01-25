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Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону

Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились находиться в постоянном рабочем контакте по вопросам отношений Белоруссии и России.
Виктория Бокий 2025-01-25 16:07:22
© Фото: Henadz Zhinkov, Xin Hua, Global Look Press

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссии Максима Рыженкова. Об этом сообщает белорусское информагентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Белоруссии.

По данным пресс-службы МИД Белоруссии, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Кроме того, Лавров и Рыженков в ходе беседы затронули актуальные темы международной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке.

В конце беседы главы двух ведомств договорились находиться в постоянном рабочем контакте по вопросам отношений России и Белоруссии.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Сергей Лавров #МИД РФ #мид белоруссии #Максим Рыженков
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