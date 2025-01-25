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Патрушев призвал предприятия заинтересовывать школьников судостроением

Помощник президента и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетили лицей №211 имени Пьера де Кубертена в Санкт-Петербурге.
Владимир Рубанов 2025-01-25 15:09:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Нужно развивать интерес к науке и технике у учеников школ и лицеев, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

По его словам, индустриальные партнеры учебных заведений должны стимулировать этот интерес. Такая работа будет способствовать эффективной подготовке инженерных кадров для судостроительной отрасли, в том числе для разработки морской робототехники.

Патрушев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетили лицей №211 имени Пьера де Кубертена в Санкт-Петербурге. Они обсудили с руководством перспективы развития учебного заведения.

В том числе шла речь о расширении участия представителей судостроительной отрасли в образовательных программах. Это даст возможность лицеистам увидеть применение инженерных знаний на практике. Патрушев поддержал инициативу руководства лицея.

«Мы осмотрели инженерные классы. Динамика правильная, результат будет. У ребят, которые здесь учатся, горят глаза. Важно, чтобы этот интерес развивался и рос», - сказал Патрушев.

Беглов отметил, что лицей №211 стал современным учебным заведением, ориентированным на естественнонаучные дисциплины.

«Мы внедряем программу интеграции школ, колледжей, высших учебных заведений и предприятий», - сказал он.

Губернатор сказал, что будущее - за теми, кто создаст такую интегральную систему образования. По его словам, в Санкт-Петербурге первые эксперименты положительные.

Лицей сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом, Объединенной судостроительной корпорацией, «Балтийским заводом» и другими предприятиями.

#в стране и мире #образование #николай патрушев #Александр Беглов #Лицей #инженерное дело #Морская коллегия РФ
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