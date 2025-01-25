Сальдо: три человека погибли в Алешках при обстреле ВСУ

Украинские террористы обстреляли город Алешки, в результате чего погибли три мирных жителя. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Уточняется, что удар наносился кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования.

По данным главы региона, личности трех погибших сейчас устанавливаются. Опасность для населения все еще сохраняется по причине того, что город на данный момент усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами.

«Такого массированного обстрела запрещенными видами оружия еще не было», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ВСУ задействовали для обстрела дрон «Баба-яга» для дистанционного минирования.

Глава Херсонской области обратился к жителям города с просьбой не выходить из домов и, по возможности, укрыться в убежищах. На данный момент принимаются все меры по разминированию.