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Сальдо: три человека погибли в Алешках при обстреле ВСУ

В городе сохраняется опасность для населения по причине того, что улицы усеяны минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами.
Виктория Бокий 2025-01-25 15:05:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские террористы обстреляли город Алешки, в результате чего погибли три мирных жителя. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Уточняется, что удар наносился кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. 

По данным главы региона, личности трех погибших сейчас устанавливаются. Опасность для населения все еще сохраняется по причине того, что город на данный момент усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами.

«Такого массированного обстрела запрещенными видами оружия еще не было», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ВСУ задействовали для обстрела дрон «Баба-яга» для дистанционного минирования. 

Глава Херсонской области обратился к жителям города с просьбой не выходить из домов и, по возможности, укрыться в убежищах. На данный момент принимаются все меры по разминированию. 

#ВСУ #Обстрел #Херсонская область #Сальдо #Алешки
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