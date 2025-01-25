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Фицо: в Словакии готовится выдворение иностранных «инструкторов»

Кампанию по депортации «хорошо оплачиваемых» иностранцев планируется провести в ближайшее время.
Елизавета Кондрикова 2025-01-25 01:45:52
© Фото: Filip Radwanski, SOPA Images via ZUMA Wire Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил иностранных инструкторов, находящихся в стране, в попытках дестабилизовать ситуацию, и сообщил об их выдворении из республики в ближайшее время. По его словам, речь идет об иностранцах, которые участвуют в «заговоре против страны».

Тем самым премьер отреагировал на антиправительственные митинги, которые прошли по всей стране в понедельник, 20 января, а также накануне, 24 января. Жители выходят на улицы под лозунгом «Словакия - это Европа», в пятницу в столице страны Братиславе присутствовали 60 тыс. человек.

«Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция», - приводит РИА Новости слова Фицо.

Помимо оппозиции и «хорошо оплачиваемых» инструкторов в зверствах он также обвинил словацкие СМИ и финансируемые из-за границы НПО. По данным портала Aktuality, за организацию акций протеста ответственна проукраинская организация.

#протесты #Роберт Фицо #словакия #депортация #иностранные инструкторы
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