В Хабаровском крае Ан-24 при взлете выкатился за пределы полосы

Сегодня днем в аэропорту села Нелькан в Хабаровском крае самолет Ан-24 при попытке взлететь выкатился за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы и въехал в кустарник. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

На борту воздушного судна, которое направлялось в Хабаровск, находились 20 пассажиров и четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния», - сказано в заявлении ведомства.

Инцидентом уже заинтересовались в СК России. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.