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В Британии захоронят крупнейший в мире запас радиоактивного плутония

Эксперты из атомной отрасли назвали решение глупым. К тому же, оно потребует больших затрат.
Ирина Егорова 2025-01-25 11:51:52
© Фото: Peter Steffendpa, Global Look Press

Правительство Великобритании озадачилось вопросом будущего крупнейшего в мире запаса радиоактивного плутония из гражданских ядерных реакторов комплекса «Селлафилд». Всего это 140 тонн, которые добыли при переработке использованного ядерного топлива.

Власти намереваются захоронить запасы металла, но многие эксперты из атомной сферы не согласны с решением правительства.

«Решение захоронить плутоний является очень глупым и нерациональным. Это ценный национальный ресурс. Говоря откровенно, с точки зрения энергетики это чистой воды вандализм», - цитирует эксперта The Telegraph.

Реализация этого проекта потребует большого количества времени, финансовых вложений и компетентных специалистов. Для этого в Великобритании придется строить специальное предприятие. К тому же, долгое хранение запасов плутония в «Селлафилде» загрязняют почву.

Свой­ства плутония позволяют использовать его как для энергетики, так и для создания ядерного оружия. Элемент № 94 Периодической системы Д. И. Менделеева практически не встречается в природе. Ядерные отходы обычно остаются радиоактивными в течение 100 000 лет. Однако часть ядерного топлива фактически используется на электростанциях, а отработанное топливо обычно содержит 96% непрореагировавшего урана и 1% плутония — оба из которых можно восстановить.

#в стране и мире #Великобритания #плутоний #захоронение #металл #запас #ядерное топливо
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