Летевший в Вашингтон самолет аварийно сел в нигерийском Лагосе

Не менее 38 человек пострадали в результате аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту нигерийского Лагоса. Об этом сообщил директор по связям с общественностью федерального управления аэропортов Нигерии Обиагели Ораха.

«Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы, что в общей сложности составило 38 человек», - приводит его слова местное издание Sun.

Воздушное судно вылетело из Лагоса в Вашингтон, но во время полета на борту возникли технические проблемы и капитан принял решение вернуться в аэропорт вылета.

По данным Sun, на борту самолета находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа. После посадки пострадавших встретили медики, некоторых пассажиров пришлось госпитализировать.

Техники осмотрели самолет, серьезных повреждений лайнер не получил.