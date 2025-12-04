Мошенники стали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсий

Мошенники начали обзванивать россиян от лица сотрудников пенсионного фонда и предлагать перерасчет пенсии. Они называют все персональные жертв, чтобы войти в доверие, сообщили РИА Новости.

Аферисты предлагают оформить перерасчет онлайн, называют первые цифры номера банковской карты и просят назвать основные. Получив полный номер карты, они запрашивают код из смс.

Если жертва мошенников называет код, они снимают с карты все доступные средства.

Ранее стало известно о другой двухступенчатой схеме мошенничества, в которой злоумышленники совмещают обман под видом подарка с психологическим давление от лица якобы «правоохранителей».