МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсий

После этого со счета пропадают все деньги.
Дима Иванов 04-12-2025 05:46
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Мошенники начали обзванивать россиян от лица сотрудников пенсионного фонда и предлагать перерасчет пенсии. Они называют все персональные жертв, чтобы войти в доверие, сообщили РИА Новости.

Аферисты предлагают оформить перерасчет онлайн, называют первые цифры номера банковской карты и просят назвать основные. Получив полный номер карты, они запрашивают код из смс.

Если жертва мошенников называет код, они снимают с карты все доступные средства.

Ранее стало известно о другой двухступенчатой схеме мошенничества, в которой злоумышленники совмещают обман под видом подарка с психологическим давление от лица якобы «правоохранителей».

#в стране и мире #Пенсии #телефонное мошенничество #мошенничество #перерасчет пенсий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 