Цепная утечка газа привела к череде пожаров в японском Убе

Масштабная утечка газа в японском Убе привела к череде пожаров в разных частях города. Пожарные подтвердили, что минимум пять возгораний произошло в связи с утечкой, сообщает телеканал TBS.

Предварительная причина аварии - аномальное давление в газопроводе, поэтому утечки происходили по всему городу. Сейчас газоснабжение отключено для 13 тысяч абонентов.

Пожары происходили в домах, квартирах и ресторанах. Спасатели занимаются тушением, пострадавших, предварительно, нет. Жителям Убе рекомендовали закрыть главный вентиль и не пользоваться газом на время расследования. Власти опасаются цепной реакции, тогда пожары могут охватить весь город.