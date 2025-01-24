В Москве арестован сотрудник банка, вскрывший клиентскую ячейку

Суд в Москве арестовал начальника отдела одного из банков. Его обвиняют в краже 180 миллионов рублей из ячейки. Причем, за последнее время это уже не первый такой случай. Аналогичное преступление совершено в Сочи.

Алексей Гостюхин, банкир, обвиняемый в краже миллионов, надеялся улететь из России в Таиланд и не возвращаться. Но скрыться не получилось, его задержали в аэропорту Шереметьево. Даже не успел сесть в самолет.

Теперь вместо счастливой жизни на курорте - камера в СИЗО. Постановлением Таганского районного суда Москвы Гостюхина арестовали. А еще совсем недавно он был начальником отдела в национальном банке сбережений. О всех, кто арендует ячейки, знал хорошо. В декабре прошлого года клиентка пришла в это отделение банка. Положила в ячейку крупную сумму денег - почти 300 миллионов рублей, а спустя несколько недель недосчиталась больше половины.

Вызвали полицию, начали разбираться. Как выяснило следствие, наличные тайно похищал Гостюхин. Деньги выносил частями. Последнюю партию, а это 35 миллионов рублей, конвертировал в криптовалюту. Злоумышленнику еще кто-то помогал, второго фигуранта дела ищут.

О Гостюхине известно, что в Москву он переехал из Свердловской области. Судя по странице в соцсетях, постоянно летал с женой отдыхать за границу. В банке он работал не только начальником отдела, но и входил в совет директоров. Мог иметь доступ к дубликатам ключей от ячеек.

Несмотря на скандал, банк сбережений продолжает работать. Основной офис в Иваново, в Москве - филиал. На сайте банка рекламируют аренду банковских ячеек. Пишут, что это выгодно, удобно и доступно. Самый первый пункт - безопасно. Мол сейфы находятся в помещении, оснащенном современными средствами защиты. Дубликатов от ячеек клиентов нет, говорят в банке. Хотя иметь второй комплект ключей финансовые организации могут.

«У банка есть копия ключа клиента. Клиент может потерять свой ключ, может уйти из жизни. И, когда в банк придет запрос от нотариуса, банку придется сделать опись, привлекая комиссию. Также при землетрясении или другом ЧП. Доступ к хранилищу становится открытым и нужно убедиться, что внутри», - объяснила финансовый консультант Алина Таркинская.

У сотрудников банков есть прямой доступ к ячейкам. И некоторые порой не удерживаются от соблазна. В Сочи арестовали директора депозитария. Его обвиняют в краже почти 170 миллионов рублей. Почти два десятка потерпевших остались без своих миллионов. Лишь пакет и резинки от пачек денег. Клиенты надеются на возвращение украденного.

Как в Санкт-Петербурге, где на прошлой неделе судили еще одного грабителя банковских ячеек. Приговор - пять лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч рублей. Артур Барбынец с сообщниками изготавливал дубликаты ключей, вскрывал ячейки. Украл более полутора миллиардов рублей. Деньги и ювелирные украшения, которые нашли на съемной квартире в Люберцах, возвращены потерпевшим.

При этом, банковские ячейки считают самым безопасным местом для денег и ценностей, говорят эксперты. Есть два вида хранения. Когда банк контролирует, что клиент кладет в ячейку и что забирает, а если кто-то решает оставаться один на один с ячейкой и что-то пропадет - сложно доказать вину банка.

«Банк гарантирует, что он соблюдая требования в плане физической защиты, не даст возможность грабителям легко проникнуть в это помещение», - рассказал профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.

Но как показывают последние истории - грабителями зачастую становятся сами сотрудники банков. И в безопасности сбережений клиенты уже сомневаются.