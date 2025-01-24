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В Ровненской области подорвали поезд с грузом для ВСУ

Предварительно, с рельсов сошли десять вагонов, в результате ЧП никто не пострадал.
Елизавета Кондрикова 2025-01-24 04:32:39
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa Globallookpress

В Ровненской области Украины сошел с рельсов товарный состав с грузом для ВСУ, происшествие подтвердил губернатор области Александр Коваль, однако не стал раскрывать деталей. Инцидент произошел в ночь на 22 января, в районе города Дубно.

Предварительно, речь идет о сходе десяти вагонов, пишет Life со ссылкой на комментарии в социальных сетях. По информации Коваля, в результате никто не пострадал.

Отмечается, что на месте происшествия присутствовала спецтехника и полиция. Проводятся оперативные действия, после выяснения обстоятельств ЧП появится дополнительная информация, добавил глава области.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Железная дорога #грузовой поезд #сход поезда #ровненская область
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