В Ровненской области подорвали поезд с грузом для ВСУ

В Ровненской области Украины сошел с рельсов товарный состав с грузом для ВСУ, происшествие подтвердил губернатор области Александр Коваль, однако не стал раскрывать деталей. Инцидент произошел в ночь на 22 января, в районе города Дубно.

Предварительно, речь идет о сходе десяти вагонов, пишет Life со ссылкой на комментарии в социальных сетях. По информации Коваля, в результате никто не пострадал.

Отмечается, что на месте происшествия присутствовала спецтехника и полиция. Проводятся оперативные действия, после выяснения обстоятельств ЧП появится дополнительная информация, добавил глава области.