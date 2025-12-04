МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Работу круглосуточных магазинов могут ограничить из-за торговли спиртным

В заксобрании Кировской области считают, что продажа нелегального спиртного создает криминогенную обстановку около домов и вызывает жалобы жителей.
Дарина Криц 04-12-2025 04:49
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Российские регионы начали выдвигать инициативу об ограничении работы круглосуточных магазинов. Так, в Государственную Думу обратилось законодательное собрание Кировской области, оно внесло на рассмотрение проект федерального закона, который бы позволил субъектам РФ самостоятельно вводить ограничения на работу таких торговых точек.

Уточняется, что в период с 23.00 до 08.00 такие магазины в обход закона продают алкоголь. Законопроект размещен в электронной базе ГД РФ.

В опубликованном документе говорится. что такие 24-часовые магазины в ночное время продают населению алкогольную продукцию, вопреки установленным на федеральном уровне запретам. В свою очередь это пагубно влияет на людей и создает криминогенную обстановку в районе.  

«Чрезмерное употребление алкогольной продукции <...> пагубно сказывается на физическом и психическом здоровье употребляющих такую продукцию людей, а ее продажа хозяйствующими субъектами в ночное время создает криминогенную обстановку на территории, прилегающей к таким торговым объектам, а также шум (особенно в летнее время), который и является предметом наибольшего общественного напряжения», - считают депутаты.

Также на федеральном уровне предлагается установить полный запрет размещения «алкомаркетов» в новых жилых комплексах. Изменения могут внести в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», законопроект размещен на сайте 3 декабря.

#в стране и мире #Кировская область #Госдума РФ #Заксобрание #Продажа алкоголя #Круглосуточный магазин
