Работу круглосуточных магазинов могут ограничить из-за торговли спиртным

Российские регионы начали выдвигать инициативу об ограничении работы круглосуточных магазинов. Так, в Государственную Думу обратилось законодательное собрание Кировской области, оно внесло на рассмотрение проект федерального закона, который бы позволил субъектам РФ самостоятельно вводить ограничения на работу таких торговых точек.

Уточняется, что в период с 23.00 до 08.00 такие магазины в обход закона продают алкоголь. Законопроект размещен в электронной базе ГД РФ.

В опубликованном документе говорится. что такие 24-часовые магазины в ночное время продают населению алкогольную продукцию, вопреки установленным на федеральном уровне запретам. В свою очередь это пагубно влияет на людей и создает криминогенную обстановку в районе.

«Чрезмерное употребление алкогольной продукции <...> пагубно сказывается на физическом и психическом здоровье употребляющих такую продукцию людей, а ее продажа хозяйствующими субъектами в ночное время создает криминогенную обстановку на территории, прилегающей к таким торговым объектам, а также шум (особенно в летнее время), который и является предметом наибольшего общественного напряжения», - считают депутаты.

Также на федеральном уровне предлагается установить полный запрет размещения «алкомаркетов» в новых жилых комплексах. Изменения могут внести в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», законопроект размещен на сайте 3 декабря.