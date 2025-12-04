Стали известны сроки внедрения в нацкалендарь новых обязательных вакцин

Введение в российский Национальный календарь профилактических прививок четырех обязательных вакцин может быть отложено на некоторый срок. Речь идет о препаратах против ротавируса, ветряной оспы, а также ВПЧ (вируса папилломы человека) и менингококковой инфекции.

Как сообщает РБК, Министерство здравоохранения РФ хочет внести изменения в план мероприятий по реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года.

Так, вносить в нацкалендарь вакцину против ротавирусной инфекции планируют не в нынешнем году, а в 2029-м. Внедрение вакцины против ветряной оспы хотят перенести с 2027 на 2031 год, для борьбы с ВПЧ - с 2026 на 2027 год, а против менингококка - с 2025-го на 2027 год. Об этом стало известно из проекта распоряжения Правительства РФ, с которым СМИ ознакомилось.

Кроме того, отмечается, что реализация плана по внедрению вакцин зависит от финансирования и от производства их на российской территории на стадии готовых лекарственных форм с возможностью полной локализации. Важным фактором для включения конкретной вакцины в календарь является факт ее полного производства в нашей стране.

Немногим ранее сообщалось о появлении в РФ респираторно-синцитиального вируса (РСВ). В Роспотребнадзоре поспешили успокоить, что он не новый и давно уже изучен, и является распространенным возбудителем ОРВИ.