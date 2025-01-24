На юго-западе Турции обрушилось многоэтажное жилое здание

Многоэтажный жилой дом обрушился в турецкой провинции Конья, под завалами могут находиться до пяти человек, сообщает газета Yeni Şafak. На месте присутствуют машины скорой помощи и полиции, всего более 200 человек, проводится поисково-спасательная операция.

«Из здания вышли двое граждан. Они говорят, что их семьи находятся внутри. Сказали 5 человек, но число может увеличиться. Действия принимаются на основании информации, полученной от двух горожан, вышедших из-под завалов», - уточнил вице-президент Джевдет Йылмаз.

Здание является старым с лицензией 1994 года, сообщил мэр провинции Ибрагим Акын. На кадрах очевидцев видно, что у здания было четыре этажа. Уточняется, что жителей соседних домов эвакуировали.

По данным главной прокуратуры провинции Конья, было начато расследование происшествия, сотрудники проведут осмотр места обрушения.