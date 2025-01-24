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Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Астрахани

Ориентировочно в 02:00 по местному времени самолет вылетит из Астрахани в Москву.
Виктория Бокий 2025-01-24 22:05:05
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Самолет, следовавший по маршруту Стамбул - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Уточняется, что посадка была совершена из-за срабатывания индикации работы одной из систем. В авиакомпании отметили, что из Астрахани в Москву пассажиры полетят на резервном самолете.

Ориентировочно в два часа ночи по местному времени воздушное судно вылетит в столицу.

На время ожидания рейса пассажирам предоставят горячее питание и напитки.

#Москва #Самолет #Аэропорт #стамбул #Экстренная посадка #Астрахань
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