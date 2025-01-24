Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Астрахани

Самолет, следовавший по маршруту Стамбул - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Уточняется, что посадка была совершена из-за срабатывания индикации работы одной из систем. В авиакомпании отметили, что из Астрахани в Москву пассажиры полетят на резервном самолете.

Ориентировочно в два часа ночи по местному времени воздушное судно вылетит в столицу.

На время ожидания рейса пассажирам предоставят горячее питание и напитки.