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Госдеп: экспорт оружия США за 2024 вырос до рекордных $318,7 млрд

Такой рекорд связан с передачей американского оружия на фоне украинского конфликта.
Виктория Бокий 2025-01-24 22:50:31
© Фото: Christoph Soeder, Global Look Press

Объем экспорта оружия США в другие страны на фоне украинского конфликта за прошедший год побил все рекорды и достиг 318,7 долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп США.

По данным издания, такой рекорд связан с тем, что иностранные государства стремились пополнить свои запасы, отправленные на Украину, и подготовиться к крупным конфликтам.

«Министерства обороны мира выстраиваются в очередь, чтобы подать заказы на увеличение своих запасов, в то время как США стремятся пополнить запасы оружия и боеприпасов, отправленных в Киев», - говорится в материале издания.

В заявлении Госдепа США подчеркивается, что продажа и передача оружия другим странам рассматриваются как «важные инструменты внешней политики США с потенциальными долгосрочными последствиями для региональной и глобальной безопасности».

#оружие #Украина #сша #Госдеп США #экспорт
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