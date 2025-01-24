Госдеп: экспорт оружия США за 2024 вырос до рекордных $318,7 млрд

Объем экспорта оружия США в другие страны на фоне украинского конфликта за прошедший год побил все рекорды и достиг 318,7 долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп США.

По данным издания, такой рекорд связан с тем, что иностранные государства стремились пополнить свои запасы, отправленные на Украину, и подготовиться к крупным конфликтам.

«Министерства обороны мира выстраиваются в очередь, чтобы подать заказы на увеличение своих запасов, в то время как США стремятся пополнить запасы оружия и боеприпасов, отправленных в Киев», - говорится в материале издания.

В заявлении Госдепа США подчеркивается, что продажа и передача оружия другим странам рассматриваются как «важные инструменты внешней политики США с потенциальными долгосрочными последствиями для региональной и глобальной безопасности».