Сибирские ученые «оживили» спящих эмбрионов

Ученые из сибирского института цитологии и генетики сделали настоящий прорыв в науке. Им удалось не просто добиться потомства от замороженных эмбрионов. В момент криоконсервации эмбрионы находились в фазе природной спячки.

Механизм «диапаузы» позволяет самкам приостановить процесс беременности, чтобы дождаться, например, более благоприятных погодных условий или закончить выращивание предыдущего потомства. Спящие эмбрионы в это время терпеливо «ждут». Опыт их заморозки дарит шанс на сохранение некоторых исчезающих видов животных.

Для заморозки хрупкие эмбрионы помещают в токсичную среду криопротектора, где хранят при температуре -196 градусов. Немаловажно и бережно вернуть их к жизни, чтобы все клетки уцелели.

Ученые надеются, что способ «пробуждения клеток» в будущем может помочь не только животным, но и людям. Например, в борьбе с онкологическими заболеваниями.

После такого «пробуждения» злокачественные клетки должны стать более восприимчивы к противоопухолевым препаратам.