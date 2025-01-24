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Артиллерия «на удаленке»: как работает «Мста-С» в Великой Новоселке

Бойцы сами себя называют «удаленщиками». Все-таки близко к линии боевого соприкосновения артиллерия не подходит.
Олег Калинобродский 2025-01-24 20:49:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Одна цель - одна позиция. Это принцип работы расчета самоходной гаубицы «Мста-С». Стоит замешкаться - в небе тут же появляются вражеские дроны.

«Мы быстро работаем. Подъезжаем, отстреливаемся, сразу уходим. Стоим максимум минут 20 - и уходим уже», - рассказывает командир установки «Мста-С» с позывным Сочи.

Из-за того, что времени на поражение цели крайне мало, важна максимальная эффективность. При штурме расчеты поддерживают пехоту. От действий артиллерии во многом зависит успех всей операции.

Эту гаубицу называют снайперской винтовкой среди артиллерийских систем. В умелых руках она способна укладывать снаряды в радиусе 10 метров на расстоянии около 20 километров.

Бойцы сами себя называют «удаленщиками». Все-таки близко к линии боевого соприкосновения артиллерия не подходит. В борьбе с нашими гаубицами враг пытается все чаще использовать западные РСЗО.

Техника наших в бою не подводит. Бойцы даже дали самоходке позывной - Гюрза. Это наименование символическое. Это крупнейшая ядовитая гадюка. Ее укус здесь сравнивают с выстрелом. Но есть и другое, глубоко личное, значение.

«Мы назвали ее в честь Гюрзы, в честь командира спецотряда спецназа в Чечне», - объясняет артиллерист.

У бойцов этого расчета группировки войск «Восток» за плечами десятки успешно выполненных боевых задач.

«Боевая единица у украинских войск - это «саушки», реактивные, танки, «мотолыги» с пехотой. Много раз били и пехотинцев, которые занимают укрепрайоны», - рассказал механик-водитель с позывным Немец.

Артиллеристы в режиме нон-стоп помогают уничтожать опорные пункты и огневые позиции врага в Великой Новоселке. За главный укрепрайон ВСУ на этом направлении сейчас идут бои. Нашим бойцам уже удалось занять наиболее выгодные рубежи и рассечь Великую Новоселку надвое, полностью окружив оставшиеся там подразделения ВСУ в южной части города и блокировав их в северной.

Те националисты, кто пытался вырваться и убежать по полям, уничтожены нашей артиллерией.

#артиллерия #Украина #ВСУ #гаубицы #САУ #СВО #Южно-Донецкое направление #САУ 2С19 «Мста-С» #Великая Новоселка
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