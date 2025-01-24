Явка за три дня досрочного голосования в Белоруссии составила 27,15%

Явка на выборах президента Белоруссии за три дня досрочного голосования составила более 27%. В ЦИК республики отметили, что кампания проходит штатно. Каких-либо заявлений или жалоб от кандидатов не поступало. На избирательных участках в том числе работают независимые наблюдатели.

Для участия в выборах аккредитовано более 450 наблюдателей из 49 стран. Глава российский делегации, глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с послом России в Минске Борисом Грызловым отметила, что во время президентской кампании в Белоруссии соблюдаются все нормы международного права. Она высоко оценила работу белорусских коллег.

«Мы делимся своим опытом: с какими угрозами нам пришлось столкнуться, как их отражать. У белорусов многому учимся. Есть чему поучиться. И вот это взаимовыгодное, взаимообогащающее взаимодействие будет развиваться», - говорит глава ЦИК России Элла Памфилова.

Избирательный процесс в республике проходит спокойно. Власти продолжают отмечать факты вмешательства во внутренние дела страны. Накануне генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту распространения персональных данных более 10 тысяч членов избирательных комиссий.

Об электоральной кампании в Белоруссии уже высказались и по ту сторону западных границ. С резолюцией о непризнании президентских выборов выступил ряд европейских институтов, в том числе и Европарламент. Еще до конца избирательной кампании они объявили о том, что не признают президентские выборы в Белоруссии и считают их нелегитимными.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что представители Запада пытаются оказать политическое давление на Минск.

«С этим надо бороться. Европарламент 23 января принял резолюцию по непризнанию выборов в Республике Беларусь. Выборов, которые еще не состоялись. Что это - некомпетентность данной структуры? Это вызывает именно такие эмоции», - сказал Грызлов.

Несмотря на бойкот избирательной кампании со стороны ряда европейских государств, наблюдатели, представляющие страны Евросоюза, все же добрались до Минска.

«Избирательный процесс очень прозрачный. Я ознакомился с работой в этом центре. Люди отвечают на все вопросы, все объясняют», - говорит независимый наблюдатель из Швеции Эрик Бо Йонссон.

По его словам, увиденное кардинально отличается от того, что рассказывают в западных СМИ про Белоруссию.

В белорусском избирательном кодексе нет понятия дня тишины, поэтому субботний день пройдет по графику стандартного досрочного голосования. В воскресенье, 26 января, в основной день голосования, будет запрещена агитация. Участки будут работать с 8 утра до 8 часов вечера.