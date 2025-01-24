Глава МИД КНР обсудил с госсекретарем США Тайвань

Пекин не допустит отделения Тайваня. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.

В сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства говорится, что Ван И четко выразил принципиальную позицию КНР по тайваньскому вопросу и призвал США относиться к нему «с осторожностью».

Министр иностранных дел Китая также подчеркнул, что КНР никогда не допустит отделения Тайваня. Американский госсекретарь на это ответил, что в Соединенных Штатах не поддерживают «независимость Тайваня».

Он также выразил надежду, что тайваньский вопрос может быть решен мирным путем.

Рубио также отметил, что США готовы откровенно общаться с Китаем и должным образом разрешать разногласия, управлять двусторонними отношениями «зрелым и осмотрительным» образом, совместно реагировать на глобальные вызовы и поддерживать мир и стабильность во всем мире.