ЧС федерального уровня ввели в Севастополе

В Севастополе ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в результате крушения танкеров. Об этом сообщило МЧС России.

Режим ЧС федерального уровня позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации загрязнения в городе, отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, новых значительных выбросов нефтепродуктов в Севастополе нет, но ликвидация мазутных пятен на побережье идет ежедневно.

«В Севастополе ситуация сейчас стабильная, новых значительных выбросов мазута не фиксируется, но в ежедневном режиме продолжается работа по ликвидации мазутных пятен на береговой линии», - сказал он.

В декабре 2024 года два танкера, перевозвшие нефть, потерпели крушение в Керченском проливе. Из-за в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.