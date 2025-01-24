В Горловке 12 человек получили ранения в результате атаки ВСУ

Двенадцать мирных жителей Горловки получили ранения в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Сегодня украинские боевики обстреляли центр Горловки. По данным главы города, в зоне повышенной опасности проспект Победы, улица Рудакова, бульвар Димитрова.

В своем Telegram-канале Приходько попросил ограничить перемещение по улицам.

Также зафиксировали повреждения домов и объектов гражданской инфраструктуры в самом центре города из-за атаки ВСУ.