В Горловке 12 человек получили ранения в результате атаки ВСУ

Двенадцать мирных жителей Горловки получили ранения в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Сегодня украинские боевики обстреляли центр Горловки. По данным главы города, в зоне повышенной опасности проспект Победы, улица Рудакова, бульвар Димитрова.
В своем Telegram-канале Приходько попросил ограничить перемещение по улицам.
Также зафиксировали повреждения домов и объектов гражданской инфраструктуры в самом центре города из-за атаки ВСУ.
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