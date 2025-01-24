Киевский режим «хомячит за обе щеки» сотни миллиардов от США, при этом игнорируя их указания, отметил президент России Владимир Путин.

«"Хомячат" с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки», - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что выполнять указания своих спонсоров об отмене запрета переговоров глава киевского режима не спешит.

Президент РФ отметил, что те, кто платит Украине деньги, должны заставить ее отменить этот указ и сесть за стол переговоров.

Владимир Путин также добавил, что в Москве знают, что американцы этого требуют.