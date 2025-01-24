Жена режиссера Павла Чухрая ответила на сообщения о его госпитализации

Супруга известного кинорежиссера и сценариста Павла Чухрая опровергла сообщения о том, что ее муж попал в больницу с гипогликемией. Появившиеся слухи она прокомментировала в разговоре с телеканалом «Звезда».

«"Утка" абсолютная. Полная ерунда... Людям надо было "оскара" еще раз кликнуть по какому-нибудь поводу», - сказала Мария Зверева.

Она отметила, что с утра Павел Чухрай находится на работе. С его здоровьем все в порядке.

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил о том, что режиссер попал в больницу с гипогликемией. Ему якобы выписали курс препаратов и отправили на амбулаторное лечение.