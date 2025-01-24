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В Москве штраф за неоплату парковки для юрлиц может вырасти в 10 раз

Санкция для юрлица может достигнуть 50 тысяч рублей.
Виктория Бокий 2025-01-24 13:29:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Мосгордуме озвучили планы об увеличении штрафа за неоплату парковки в 10 раз для юридических лиц. Об этом говорится на сайте Московской городской думы.

Сообщается, что санкция возрастет с 5 000 до 50 тысяч рублей.

В Мосгордуме отметили, что водители транспортных средств, зарегистрированных на имя организации, все чаще занимают платные парковочные места, но отказываются за них платить.

«А на этом месте не могут припарковаться другие водители, это действительно доставляет большое неудобство москвичам. Да и городской бюджет лишается доходов», - напомнили в Московской городской думе.

Причина нововведения - неэффективность действующих мер. Машины могут стоять более 12 часов, например, около больниц и других учреждений, где час парковки стоит около 800 рублей, а водители не платят за занятое место. Из-за этого штраф в 5 000 рублей не перекрывает ущерб городу.

#Москва #штраф #Мосгордума #платная парковка #автопарковка
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