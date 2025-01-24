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Захарова: украинская власть развернула структуру черной трансплантологии

Такая работа делается буквально под заказ - существуют источники, которые публикуют предложения и выставляют цену, отметила официальный представитель МИД РФ.
Ирина Егорова 2025-01-24 11:45:55
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские власти развернули целую структуру черной трансплантологии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идет не только о случаях, которые можно было бы списать на отдельных маньяков или преступников, речь идет о системном подходе аффилированных с государством сил, которые развернули целую систему, структуру по незаконному изъятию, переправке и продаже органов за рубеж», - ответила на вопрос корреспондента «Звезды» Захарова.

По ее словам, подтверждением этих случаев служат тела военнослужащих ВСУ или нацбатов с вырезанными органами, о которых писали и киевские, и международные журналисты.

Такая работа делается буквально под заказ, отметила Захарова. Существуют источники, которые публикуют предложения и выставляют цену.

#Украина #Мария Захарова #органы #продажа #МИД РФ #наш эксклюзив
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