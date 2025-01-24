Захарова: украинская власть развернула структуру черной трансплантологии

Украинские власти развернули целую структуру черной трансплантологии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идет не только о случаях, которые можно было бы списать на отдельных маньяков или преступников, речь идет о системном подходе аффилированных с государством сил, которые развернули целую систему, структуру по незаконному изъятию, переправке и продаже органов за рубеж», - ответила на вопрос корреспондента «Звезды» Захарова.

По ее словам, подтверждением этих случаев служат тела военнослужащих ВСУ или нацбатов с вырезанными органами, о которых писали и киевские, и международные журналисты.

Такая работа делается буквально под заказ, отметила Захарова. Существуют источники, которые публикуют предложения и выставляют цену.