Командир штурмгруппы сообщил, что дистанция до Гуляйполя минимальная

Командир штурмовой группы с позывным Белый рассказал корреспонденту Андрею Вакуле, что российские подразделения подошли к Гуляйполю на минимальную дистанцию, а украинские силы в этом районе находятся в состоянии растерянности и не понимают, откуда ждать дальнейшего удара.

«Они находятся в страхе, в растерянности, потому что не знают, откуда ожидать первый удар. У нас маленькая дистанция перед Гуляйполем, в любой момент один рывок - и мы находимся уже там», - заявил Белый.

От освобожденного Зеленого Гая до Гуляйполя - несколько километров. Группировка «Восток» продвигается к крупному укрепрайону ВСУ с юго-востока. На подступах обнаружены пустые блиндажи, ящики с боеприпасами и брошенное имущество, включая бронежилеты. На месте остается большое количество растяжек, противотанковых мин и ловушек, которые сейчас обезвреживают саперы.

Продвижение идет одновременно с нескольких направлений. Со стороны ранее взятого под контроль села Затишье штурмовые группы уже прорвали украинскую оборону и зачистили часть улиц, продвигаясь вперед дом за домом.

В самом Гуляйполе, как отмечают военнослужащие, украинские формирования годами создавали оборонительную систему - подземные укрытия, командные пункты, центры управления беспилотниками и склады боеприпасов западного производства. Сейчас эти объекты интенсивно поражаются артиллерией, авиационными боеприпасами и ударами дронов.

«Работаем туда ФАБами, артиллерией, всем что есть. Противник пока что сидит в укрепах. Пытаемся их выкурить беспилотниками», - поделился оператор БПЛА с позывным Жук.

Российские подразделения продолжают наносить удары по укреплениям ВСУ и вскрытым объектам, а противник вынужден оставаться в укрытиях. При этом на участках, где украинские силы отступают, они, по словам военнослужащих, оставляют раненых на позициях и не предпринимают попыток эвакуации.

«Противник бросал своих раненых, убегал в ужасе. Потом прилетали их "птички" и добивали раненых, чтобы не сдались в плен», - добавил Жук.

Трассы снабжения украинских подразделений в районе Гуляйполя, по которым направлялись подкрепления и боеприпасы, по данным российских военнослужащих, давно перерезаны. Противник действует за счет оставшихся запасов, а его положение с каждым днем осложняется.

Группировка «Восток» продолжает наступление. На этой неделе под контроль российской армии перешли три населенных пункта в Запорожской области - Доброполье, Зеленый Гай и Червоное.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.