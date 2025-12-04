«Достаньте нас»: Пригожин, Клава Кока, Iowa и Валерия застряли в лифте

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин застрял в лифте в компании певиц Клавы Коки, Iowa и Валерии. Это произошло во время мероприятия в московском Доме музыки, сообщил продюсер в соцсетях.
Лифт застрял между этажами, звездам пришлось ждать спасения около 40 минут. Cотрудник отчитал музыкантов, за то что те перегрузили лифт.
После спасения они вышли в приподнятом настроении.
«И не задохнулись, и не переругались», - прокомментировала произошедшее Валерия.
Клава Кока призналась в моменте ей было очень страшно. А Iowa представила, сколько в случае чего им «пришлось бы лететь».
* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»