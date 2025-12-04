МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Достаньте нас»: Пригожин, Клава Кока, Iowa и Валерия застряли в лифте

Звезды провели около часа в замкнутом пространстве, но не переругались.
Дима Иванов 04-12-2025 00:59
© Фото: prigozhin_iosif, Instagram © Видео: Instagram/prigozhin_iosif*

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин застрял в лифте в компании певиц Клавы Коки, Iowa и Валерии. Это произошло во время мероприятия в московском Доме музыки, сообщил продюсер в соцсетях.

Лифт застрял между этажами, звездам пришлось ждать спасения около 40 минут. Cотрудник отчитал музыкантов, за то что те перегрузили лифт.

После спасения они вышли в приподнятом настроении.

«И не задохнулись, и не переругались», - прокомментировала произошедшее Валерия.

Клава Кока призналась в моменте ей было очень страшно. А Iowa представила, сколько в случае чего им «пришлось бы лететь».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#валерия #Иосиф Пригожин #Клава Кока #Дом музыки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 