«Достаньте нас»: Пригожин, Клава Кока, Iowa и Валерия застряли в лифте

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин застрял в лифте в компании певиц Клавы Коки, Iowa и Валерии. Это произошло во время мероприятия в московском Доме музыки, сообщил продюсер в соцсетях.

Лифт застрял между этажами, звездам пришлось ждать спасения около 40 минут. Cотрудник отчитал музыкантов, за то что те перегрузили лифт.

После спасения они вышли в приподнятом настроении.

«И не задохнулись, и не переругались», - прокомментировала произошедшее Валерия.

Клава Кока призналась в моменте ей было очень страшно. А Iowa представила, сколько в случае чего им «пришлось бы лететь».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.