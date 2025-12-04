Самолет F-16 разбился во время тренировочного полета в Калифорнии

Военный самолет F-16 Falcon американской пилотажной группы Thunderbird разбился в Калифорнии во время тренировки, пилот благополучно катапультировался, сообщили в ВВС США.

Пилот находится в стабильном состоянии и получает медицинскую помощь.

Пожарный департамент Сан-Бернардино уточнил, что машина упала в высохшее озеро. Пилота госпитализировали с травмами, не представляющими угрозу жизни. Населению рекомендуется избегать нахождения в непосредственной близости от места катастрофы.