В одесской многоэтажке взорвались три боевые гранаты

В Одессе прогремел взрыв, вызванный детонацией боевых гранат. Местные СМИ пишут, что их было три и их привел в действие некий мужчина. Это произошло в жилом доме южноукраинского города. О произошедшем написало издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

«В Одессе мужчина взорвал три гранаты в жилом доме», - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают спецслужбы и медицинский персонал. Данные о количестве пострадавших не приводятся.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что врачи скорой помощи везут по двору медицинскую каталку, на которой лежит какой-то мужчина. Кроме того, в машине у медиков находится окровавленный мужчина.