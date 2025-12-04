МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В одесской многоэтажке взорвались три боевые гранаты

Не уточняется количество пострадавших лиц, но на опубликованных кадрах врачи везут на каталке к скорой помощи одного человека.
Дарина Криц 04-12-2025 00:14
© Фото: Dmytro Smolienko, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Одессе прогремел взрыв, вызванный детонацией боевых гранат. Местные СМИ пишут, что их было три и их привел в действие некий мужчина. Это произошло в жилом доме южноукраинского города. О произошедшем написало издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

«В Одессе мужчина взорвал три гранаты в жилом доме», - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают спецслужбы и медицинский персонал. Данные о количестве пострадавших не приводятся.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что врачи скорой помощи везут по двору медицинскую каталку, на которой лежит какой-то мужчина. Кроме того, в машине у медиков находится окровавленный мужчина.

#в стране и мире #взрыв #Украина #одесса #ЧП #Боевые гранаты
