В Финляндии заявили, что не готовы дать гарантии безопасности Киеву

Премьер-министр Орпо отметил, что какие-либо предложения в Хельсинки не поступали.
Глеб Владовский 03-12-2025 08:52
© Фото: IMAGO, Antti Aimo-Koivisto, Globallookpress

Финляндия не готова предоставить гарантии безопасности Украине. Такое заявление сделал премьер-министр страны Петтери Орпо.

«Гарантии безопасности - это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности», - цитирует его слова издание Yle.

Политик отметил, что американские чиновники упоминали Финляндию в качестве одной из стран, которые должны предоставить гарантии безопасности Украине. При этом он подчеркнул, что каких-либо предложений или деталей по этой теме не поступало.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не должна влиять на гарантии безопасности для Киева, которые разрабатывают страны «коалиции желающих». Он заявил, что ЕС не будет учитывать интересы Москвы при разработке такого соглашения с Украиной.

