Ученые рассказали о процессе «реставрации» ямальского мамонта Тадибе

Из Ямало-Ненецкого автономного округа питерским ученым в Международный центр реставрации впервые пришла ценная посылка с останками мамонта - всего 250 фрагментов черепа и других костей. Перевозили останки мамонта в шести ящиках. Теперь реставраторы словно огромный пазл будут собирать скелет животного из костей.

Находку обнаружили на берегу озера Печевалавато на севере Ямала, где 4,5 года назад жила семья оленеводов Тадибе - с ненецкого их фамилия переводится как «шаман».

«Решили, делать нечего - дальше откапывать, да и самим интересно стало, после того как лапку нашли такую, после этого появился интерес к этому, азарт, и начали откапывать это все», - рассказал оленевод Яков Тадибе.

Чтобы достать с двухметровой глубины все останки, пришлось снаряжать экспедицию, находка сразу стала научной сенсацией. Так далеко на западе Ямала практически целого мамонта еще не находили.

«Причины его гибели мы не знаем, но первоначально он был захоронен в этих обрывистых берегах, и позднее - в течение нескольких сотен или тысяч лет - озеро размыло, и труп вывалился на берег озера», - предположил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

Ученые уже выяснили, что Тадибе - так назвали найденного мамонта - был крупным подростком 12-14 лет, весил пять тонн, а погиб примерно 40 тысяч лет назад в результате несчастного случая. Бивни мамонта найти не удалось, но благодаря вечной мерзлоте сохранилось не только 80% костей скелета, но и шкура с мягкими тканями - реставрация этих фрагментов уже почти завершена.

«На скелете будут смонтированы вот эти части, уже мумифицированные мягкие ткани, на них сверху будет уложена эта шкура. Даже сохранился фрагмент шерсти, часть шерсти отвалилась», - отметил завмастерской реставрации естественно-исторических предметов Международного центра реставрации Юрий Стариков.

В мастерской Международного центра реставрации Ленинградской области специалисты занимаются палеотаксидермией - после особой обработки, расчистки и консервации им предстоит собрать чучело мамонта, правда без бивней. Через восемь месяцев Тадибе вернется в Салехард, где станет экспонатом Музейно-выставочного комплекса имени Шемановского. По итогам реставрации получится мамонт, каким он был при жизни, добавил председатель Комитета по сохранению культурного наследия правительства Ленобласти Владимир Цой.

В процессе реставрации продолжится изучение останков Тадибе - в том числе и фрагмента копролита, помета мамонта. Уже удалось установить, что перед гибелью он плотно поужинал лиственницей и осокой. А учитывая тот факт, что ученым до сих пор точно не известно, почему мамонты вымерли, даже такие мелочи имеют значение.