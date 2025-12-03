МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зимний супергрибной сезон наступил в ряде регионов России

По словам эксперта, в этот период отсутствуют ядовитые грибы, а также заражающие их паразитами насекомые.
Глеб Владовский 03-12-2025 07:10
© Фото: Lino Mirgeler, dpa, Globallookpress

Аномально теплая погода привела к началу зимнего супергрибного сезона в ряде регионов России. Об этом рассказал эксперт Дмитрий Тихомиров.

«Сейчас погодные условия идеальные для таких позднеосенних и зимних грибов. Легкий плюс, минуса особого нет, даже по ночам около нуля», - цитирует его слова aif.ru.

Эксперт также отметил, что погода погубила насекомых, которые заражали грибы червями. Кроме того, ядовитых грибов также не будет в этот период. Чаще всего в лесах можно будет найти опята, лисички и вешенки.

Ранее медик рассказала, в каких местах опаснее всего собирать грибы. С точки зрения безопасности для здоровья не стоит собирать их в городской черте, на кладбищах и скотомогильниках, заброшенных фермах, вблизи промышленных зон, заводов и ТЭЦ, около химических, металлургических, лакокрасочных заводов и иных промышленных предприятий.

#в стране и мире #эксперт #зима #Грибы #супергрибной сезон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 