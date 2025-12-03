Зимний супергрибной сезон наступил в ряде регионов России

Аномально теплая погода привела к началу зимнего супергрибного сезона в ряде регионов России. Об этом рассказал эксперт Дмитрий Тихомиров.

«Сейчас погодные условия идеальные для таких позднеосенних и зимних грибов. Легкий плюс, минуса особого нет, даже по ночам около нуля», - цитирует его слова aif.ru.

Эксперт также отметил, что погода погубила насекомых, которые заражали грибы червями. Кроме того, ядовитых грибов также не будет в этот период. Чаще всего в лесах можно будет найти опята, лисички и вешенки.

Ранее медик рассказала, в каких местах опаснее всего собирать грибы. С точки зрения безопасности для здоровья не стоит собирать их в городской черте, на кладбищах и скотомогильниках, заброшенных фермах, вблизи промышленных зон, заводов и ТЭЦ, около химических, металлургических, лакокрасочных заводов и иных промышленных предприятий.