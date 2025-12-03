Самолет Москва-Пхукет благополучно сел в аэропорту Домодедово

Самолет Москва-Пхукет, подавший сигнал бедствия сразу после взлета, благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Никто не пострадал, сообщили Росавиации.

Как сообщалось ранее, вскоре после старта у Boeing-777-200 с 425 людьми на борту произошло возгорание одного их двигателей. Он подал сигнал об аварии и начал вырабатывать топливо над Подмосковьем.

В авиакомпании Red Wings сообщили «Звезде», что экипаж зафиксировал изменение параметров работы одного из двигателей и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сообщения СМИ о «пылающем самолете» перевозчик назвал некорректными.

Расписание рейсов в связи с инцидентом будет скорректировано, на время ожидания пассажирам предоставят питание и разместят в гостинице.