Самолет Москва-Пхукет благополучно сел в аэропорту Домодедово

Он подал сигнал бедствия сразу после взлета.
Дима Иванов 03-12-2025 22:55
© Фото: Soeren Stache, ZB, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Самолет Москва-Пхукет, подавший сигнал бедствия сразу после взлета, благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Никто не пострадал, сообщили Росавиации.

Как сообщалось ранее, вскоре после старта у Boeing-777-200 с 425 людьми на борту произошло возгорание одного их двигателей. Он подал сигнал об аварии и начал вырабатывать топливо над Подмосковьем.

В авиакомпании Red Wings сообщили «Звезде», что экипаж зафиксировал изменение параметров работы одного из двигателей и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сообщения СМИ о «пылающем самолете» перевозчик назвал некорректными.

Расписание рейсов в связи с инцидентом будет скорректировано, на время ожидания пассажирам предоставят питание и разместят в гостинице.

#Москва #Домодедово #росавиация
